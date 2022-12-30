سول تبحث مع واشنطن وبكين سبل إعادة كوريا الشمالية لمحادثات نزع النووى

جدة - نرمين السيد - بحثت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين سبل منع كوريا الشمالية من الانخراط فى مزيد من الاستفزازات وإعادتها إلى محادثات نزع السلاح النووى.





وأوضحت وزارة الخارجية الكورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الممثل الخاص لسول لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية، كيم جون، عقد مشاورات هاتفية منفصلة، مع نظيره الأمريكى سونج كيم، والمبعوث النووى الأعلى لبكين، ليو شياو مينج.

وأشار البيان إلى أن كيم أكد، خلال الاتصال مع سونج، ضرورة الرد الصارم على أى نوع من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية على أساس الموقف الدفاعى المشترك بين سول وواشنطن.

وأعرب الجانبان عن أسفهما لإهدار بيونج يانج لمواردها المالية فى التطوير النووى والصاروخى المتهور والاستفزازات العسكرية، وسط تجاهل الصعوبات التى يواجهها شعبها.

وخلال المشاورات مع ليو، طلب كيم من الصين القيام بدور أكثر فاعلية لوقف الاستفزازات الكورية الشمالية، وتحميل بيونج يانج مسؤولية استفزازاتها المتكررة وغير القانونية.

من جانبه، جدد ليو التأكيد على استعداد الصين للعب دور بناء فى حماية السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووى.