السفارة الروسية فى البرازيل تعرب عن تعازيها فى وفاة بيليه

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة فى بيان: "فى هذه اللحظة الحزينة، تقدم السفارة الروسية فى البرازيل تعازيها لأسرة ملك كرة القدم، وكذلك زملائه ومئات الآلاف من المشجعين المفتونين بالسحر الذى أظهره بيليه فى الملعب وطوال حياته".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وتوفى بيليه عن عمر 82 عاما، فى مستشفى خاص فى ساو باولو، أمس الخميس، بعد شهر من دخوله هناك بسبب إصابته بسرطان القولون، وأعلنت البرازيل فترة حداد ثلاثة أيام عليه.
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