العالم اليوم - محمد صلاح ينعي بيليه.. ماذا قال ؟

انتم الان تتابعون خبر محمد صلاح ينعي بيليه.. ماذا قال ؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 02:26 مساءً - نعى النجم المصري المحترف في ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الجمعة، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي غيّبه الموت، عن عمر ناهز 82 عاما.

ونشر محمد صلاح على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، صورة للأسطورة بيليه، وكتب بالإنجليزية: "وداعا يا أسطورة كرة القدم".

وحاز المنشور على تفاعل كبير بين متابعي صلاح، الذين يبلغ عددهم أكثر من 55 مليونا، إذ أبدى أكثر من 700 ألف متابع إعجابهم بالمنشور وعلق عليه أكثر من 3500 حتى ظهيرة الجمعة.

ولم يسلم محمد صلاح من الجدل بين متابعيه هذه المرة أيضا.

ورحل بيليه عن عالمنا، الخميس، في مستشفى بمدينة ساو باولو، التي كانت يرقد فيها منذ نوفمبر الماضي، بعد أن عانى من مضاعفات إصابته بسرطان القولون الذي اكتشف الأطباء إصابته به في سبتمبر من عام 2021.

وينظر كثيرون إلى بيليه على أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، فقد تمكن من تحطيم أرقام قياسية كان أبرزها الفوز بلقب كأس العالم ثلاث مرات.

وكان النجم الراحل، بيليه، أثنى على أداء محمد صلاح، بعدما حصل على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين عام 2018.

وقال بيليه حينها: "تهانينا يا محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد موسم رائع. لا يزال هناك الكثير كي تقدمه في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم. من الرائع مشاهدتك".