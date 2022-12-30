بايدن يوقع قانون الميزانية ومساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.7 تريليون دولار

جدة - نرمين السيد - وذكر بايدن على موقع التوصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن القانون "سيستثمر فى البحث الطبى والأمن والرعاية الصحية للمحاربين القدامى" والمساعدة بعد الكوارث الطبيعية وبرامج مناهضة العنف ضد المرأة"، مضيفا أنه يتضمن أيضا "مساعدة أساسية لأوكرانيا".

ويتضمن قانون المالية 45 مليار دولار من الدعم الاقتصادى والعسكرى لأوكرانيا من أجل محاربة العملية العسكرية الروسية.. وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد زار واشنطن فى ديسمبر الجارى لطلب مزيد من المساعدات.