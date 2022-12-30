وزير الخارجية الأمريكى يطالب بوقف الهجمات الروسية والانسحاب من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتب بلينكن فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الجمعة إن أوكرانيا طرحت رؤية للسلام.

وتساءل: ما هو رد موسكو؟ وابل آخر من الضربات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية للطاقة.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد أعلن نوفمبر الماضى، عن رؤيته لإحلال السلام فى أوكرانيا تشمل 10 نقاط، خلال خطابه عبر الإنترنت فى قمة مجموعة العشرين.

وتواصل روسيا هجماتها، إذ استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف، ومدنا عدة فى أنحاء البلاد أمس فى موجة جديدة من الهجمات الصاروخية.