«القاهرة الإخبارية»: قوات إريتريا تنسحب من مدينتين فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الإثيوبية وقعت اتفاق سلام مع زعماء تيجراى، لوقف القتال فى بريتوريا، بهدف وضع حد للحرب التى وصفتها منظمات غير حكومية بأنها "واحدة من الأكثر دموية فى العالم"، فى محاولة لإنهاء الحرب الأهلية التى استمرت عامين، وتسببت فى نزوح أكثر من 5.1 مليون شخص، وتشريد أكثر من مليونى إثيوبى.
ونصّ اتفاق السلام على إيصال مساعدات إنسانية إلى تيجراى المعزولة عن العالم، والتى حُرم سكانها الـ6 ملايين من الغذاء والدواء لأكثر من عام.
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