جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذا يأتى بعدما تم تسجيل خمس إصابات أخرى. وأشارت القناة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات الناجمة عن انفجارات الألعاب النارية ارتفع بنسبة 52 فى المائة، مقارنة بما تم تسجيله فى الفترة ذاتها من العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجارات الألعاب النارية فى الفلبين إلى 41 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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