الفلبين تبحث سبل مواجهة تداعيات ارتفاع إصابات كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، حسب ما نقلته صحيفة "فيل ستار" المحلية، اليوم الجمعة، أن فرقة العمل المعنية بالوباء التابعة للحكومة ستناقش تدابير للتعامل مع تداعيات الزيادة فى إصابات كوفيد-19 فى الصين، لتقدم توصياتها للرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن.

وأضافت وزارة الصحة الفلبينية - فى تصريح للصحفيين - أن فرقة العمل المشتركة ستناقش إرشادات حول كيفية التعامل مع عودة ظهور كورونا فى الصين، بما فى ذلك السيطرة على الحدود للمسافرين الصينيين الوافدين إلى البلاد، للتوصية وموافقة الرئيس ماركوس الابن عليها.

وكانت مسؤولة الصحة البارزة ووكيلة الوزارة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، قد قالت أمس "إن الوقت لم يحن بعد لفرض قيود أكثر صرامة على المسافرين الوافدين من الصين، الاحتياطات الحالية كافية".

وقال الرئيس فرديناند ماركوس، أيضا إنه يجب فرض المزيد من القيود فقط استنادًا إلى الأسس العلمية، وإذا ما شعرنا بأن هنالك حاجة لذلك.

ووفقا لوزارة الصحة الفلبينية، كثف مكتب الحجر الصحى جهود المراقبة الحدودية.