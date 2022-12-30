ماليزيا تعلن قيودا جديدة بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الصحة الماليزية زاليها مصطفى، اليوم الجمعة، أنه سيتعين على جميع الوافدين إلى البلاد الخضوع لفحوصات درجة الحرارة للكشف عن الإصابة بالحمى، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الصين.





وقالت زاليها - فى بيان لها نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه سيتم إرسال الذين ثبتت إصابتهم بالحمى أو ظهرت عليهم أعراض أو أعلنوا عن أعراضهم بأنفسهم إلى مركز الحجر الصحى أو إلى السلطات الصحية لإجراء المزيد من الفحوصات. وأضافت زاليها، أن الذين قاموا بزيارة الصين خلال آخر 14 يوما من وصولهم إلى البلاد سيحتاجون للخضوع لاختبار مستضد سريع للكشف عن فيروس كورونا.

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