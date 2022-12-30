حصاد 2022.. أحداث مهمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتأتى أبرز الأحداث التى تركت بصمة واضحة فى العالم خلال 2022، كالتالى:

وفاة الطفل ريان المغربى

شغل الطفل ريان المغربى ذو الـ5 سنوات العالم أجمع ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد سقوطه فى بئر عميقة لنحو 5 أيام، حتى أعلنت السلطات بعد ذلك وفاته فى خبر هز العالم وأبكى الملايين.

الحرب الروسية الأوكرانية

أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا أسفرت عن دمار هائل ومقتل الآلاف من الأشخاص.

انطلاق القمة العربية فى الجزائر

استضافت الجزائر، هذا العام رابع قمة عربية فى تاريخها على مستوى القادة، وذلك بعد توقف نحو 3 سنوات حيث كان مقررا عقدها فى مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

الانتخابات الفرنسية وفوز ماكرون

أعلنت الصحف العالمية، فى أبريل الماضى، فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58.5% من الأصوات مقابل 41.5 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

حاز خبر مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة تعاطف مختلف أنحاء العالم، وذلك بعدما قُتلت برصاص جيش الاحتلال فى مخيم جنين صباح يوم 11 مايو 2022.

وفاة رئيس الإمارات

أعلنت الإمارت، 13 مايو الماضى، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلنت الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً.

ظهور وباء جدرى القرود

عاود مرض جدرى القرود الذى ترجع جذوره إلى عام 1970 للظهور مرة آخرى خلال عام 2022، إذ تم اكتشاف حالات مصابة بالمرض فى العديد من البلدان.

موجات حر وحرائق الغابات

اجتاحت حرائق الغابات القارة الأوروبية وبعض الدول العربية بسبب موجات الحر، الأمر الذى أسفر عن وفاة وإصابة آلاف الأشخاص.

زلزال الصين

قُتل 21 شخصا على الأقل، جراء زلزال قوته 6.8 درجة ضرب إقليم سيشوان الصينى، وهو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2017.

وفاة الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنجهام فى الثامن من سبتمبر، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية.

انتهاء ولاية الرئيس اللبنانى

انتهت رسميا فى 31 أكتوبر، الولاية الرئاسة للرئيس اللبنانى ميشال عون بعد 6 سنوات قضاها فى سدة الحكم شهدت خلالها البلاد العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

اتفاقية سلام إثيوبيا

وقعت كل من القوات الإثيوبية وجبهة تيجراى معاهدة سلام فى 2 نوفمبر 2022، حيث اتفق الطرفان على وقف دائم للأعمال العدائية لإنهاء حرب تيجراى.

قمة المناخ COP 27

عقدت فعاليات القمة العالمية للمناخ "COP -27" بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 120 من قادة وزعماء العالم وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.

انتخابات الكونجرس الأمريكى

انطلقت فى 8 نوفمبر الماضى، انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى والتى كان لها تأثير كبير فى الولايات المتحدة، نظرا لتحديد من يسيطر على الكونجرس وكذلك المجالس التشريعية ومكاتب حكام الولايات.

عدد سكان العالم

أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، أن عدد سكان العالم تخطى فى 15 نوفمبر الماضى، عتبة 8 مليارات نسمة.

بطولة كأس العالم لكرة القدم

تعد بطولة كأس العالم 2022، هو الحدث الأهم والأبرز من الناحية الرياضية خلال العام، والذى حظى بإقبال جماهيرى بمختلف أنحاء العالم.