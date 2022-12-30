العالم اليوم - تركيا تخفض أسعار الكهرباء بنسبة 16 بالمئة.. لهذا القطاع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - خفضت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا أسعار الكهرباء للمستهلكين بالقطاع الصناعي، في خطوة قد تخفف من التضخم المرتفع في البلاد.

وقال رئيس هيئة تنظيم الطاقة التركية، مصطفى يلمظ، الجمعة، إن السلطات قررت خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي بما يصل إلى 16 بالمئة.

وأضاف أنه من المتوقع خفض أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي بين 10 و15 بالمئة في إجراء آخر سيخفض الحد الأقصى للسعر في السوق الحرة.

وتعاني تركيا من مستويات تضخم قياسية، إذ أظهرت بيانات رسمية مطلع ديسمبر الجاري أن التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ إلى 84.39 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة ثلاثة في المئة.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمئة.

وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر.

وكانت الحكومة التركية قد رفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 بالمئة وحوالي 50 بالمئة للقطاع الصناعي في سبتمبر، مما زاد الضغوط على التضخم، الذي بلغ قرابة 80 بالمئة في يوليو.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية آنذاك إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي.