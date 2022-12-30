العالم اليوم - الطاقة على خط النار.. أسعار تاريخية في عام 2022 بفعل الحرب

انتم الان تتابعون خبر الطاقة على خط النار.. أسعار تاريخية في عام 2022 بفعل الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - اشتعلت الأزمة الأوكرانية وأشعلت معها أزمة الطاقة، فوصلت أسعار النفط والغاز إلى مستويات تاريخية، وحلقت بالتضخم إلى مستويات قياسية.

وأعادت حرب أوكرانيا رسم خريطة إمدادات الطاقة وطرحت تساؤلات حول خطط الحكومات للتصدي للتغير المناخي.

أبرز الأحداث المتصلة بالطاقة خلال عام 2022

8 مارس: الولايات المتحدة وبريطانيا تحظر واردات النفظ الروسي، على خلفية حرب أوكرانيا، كما خفض الاتحاد الأوروبي وارداته من النفط الروسي بنحو الثلثين.

8 مارس: النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاما، إذ اقترب سعر برميل خام برنت من عتبة 140 دولارا، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

27 أبريل: روسيا تقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا بسبب عدم سداد مدفوعات إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

2 سبتمبر: مجموعة السبع توافق على فرض سقف سعري للنفط الروسي، ودعوا الدول التي تستورد الغاز الروسي إلى اتباع هذا الإجراء.

5 أكتوبر: تحالف "أوبك بلس" يخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل، وهو الأكبر منذ تفشي وباء كورونا.

5 ديسمبر: السقف السعري على الخام الروسي يدخل حيز التنفيذ.

تعليقات الخبراء

ويقول الخبير في شؤون الطاقة، توماس أودنيل، لـ"دوت الخليج" إن الأسوأ لم يأت بعد في أسواق الطاقة.

أضاف أن الاتحاد الأوروبي بعد أن كان يعتمد بشكل فائق على روسيا، وخاصة ألمانيا، أصبح الآن في وسط حرب طاقة.

إذا حالف الأوروبيين الحظ، فقد يتمكنوا من الصمود في الشتاء، اعتمادا على كل أشكال الطاقة المخزنة حاليا.

لكن إن لم تصل إمدادات أخرى من الغاز، خلال الصيف المقبل لتخزينها للشتاء الذي يليه، سيكون الأمر كارثيا.

ومن جانبه، يقول أندريه كوفاتريو، الشريك المؤسس لمركز أبحاث الاقتصاد البيئي "إي سي إي أر إيه" لـ"دوت الخليج": "اعتقد أن هناك أربعة ركائز تحدثت عنها وكالة الطاقة الدولية بالنسبة إلى العام المقبل"، وهي: