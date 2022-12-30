وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن 28 شخصا آخرين لا زالوا فى عداد المفقودين عقب الأمطار الغزيرة التى تسببت فى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية فى وسط وجنوب البلاد.
من جانبه، أفاد المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها فى الفلبين بأن الأمطار أسفرت عن إصابة 12 شخصا، كما تسببت فى إلحاق أضرار بنحو 4500 منزل وإتلاف نحو 7 آلاف هكتار من المحاصيل، بالإضافة إلى إجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مراكز الإجلاء.
يشار إلى أنه فى كل عام، يضرب حوالى 20 إعصارا وعاصفة الفلبين.. وهى واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة فى الفلبين إلى 44 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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