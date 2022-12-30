العالم اليوم - عجز الميزان التجاري التركي يقفز 60 بالمئة في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 11:22 صباحاً - ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنحو 60.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر فيما زادت الواردات 14 بالمئة، بحسب ما أظهرته بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 2.1 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار.

وبحسب البيانات زاد العجز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 153.4 بالمئة إلى 99.8 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا للتحول إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وأسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة في السنوات الماضية.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالميا إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في تركيا بنحو 1.46 مليار دولار، لتصل إلى 26.67 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بعدما كان سجل أعلى مستوى له خلال هذا العام، بحسب بيانات للبنك المركزي التركي، أعلنها الخميس.

وتراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى 6.07 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، وكان ذلك أدنى مستوى في نحو 20 عاما، إلا أنه يرتفع منذ ذلك الحين.

وزادت الاحتياطات بشكل حاد منذ 30 سبتمبر عندما كانت 9.7 مليار دولار.

وهوت احتياطيات العملات الأجنبية في السنوات الماضية بسبب التدخلات في السوق فضلا عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر الماضي.

وخسرت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

كما انخفضت العملة بنحو 30 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، ولا يزال التضخم قرب أعلى مستوياته في 24 عاما.