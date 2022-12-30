أوكرانيا: إسقاط خمس طائرات روسية بدون طيار فوق كييف‎‎

وذكر بيان صدر فى هذا الشأن، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية أن القوات الروسية تواصل شن هجمات جوية مكثفة على العاصمة الأوكرانية ولكن فى أعقاب الهجوم الصاروخى الأخير، الذى لم يسفر عن أى نتائج للدولة المعتدية، صمدت العاصمة فى وجه هجوم شنته طائرات بدون طيار الليلة الماضية".
وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوى الأوكرانية رصدت خمس طائرات انتحارية منها وتمكنت من تدميرها داخل المجال الجوى للعاصمة. ووفقا للبيانات الأولية، ضربت إحدى الطائرات مبنى إداريا فى منطقة هولوسيفسكى. ونتيجة لذلك، دمر المبنى جزئيا وألحقت أضرار بنوافذ منزل سكنى قريب.. مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.
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