الجيش الأوكرانى يستهدف 5 مواقع روسية خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن القوات المسلحة الروسية نفذت، أمس الخميس، 85 ضربة صاروخية و35 غارة جوية.
وأشارت إلى استمرار تهديد البنية التحتية الحيوية عن طريق الغارات الجوية والصواريخ الروسية، لافتة إلى أن الروس يواصلون إثارة الرعب ضد المدنيين الأوكرانيين.
وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول تنفيذ عمليات هجومية فى اتجاه باخموت وتحسين موقعها التكتيكى فى اتجاهى ليمان وكوبيانسك.
وفى سياق متصل، قال أوليكسى كوليبا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى كييف، إن قوات الدفاع الجوى الأوكرانية، تمكنت الليلة الماضية من صد هجوما بطائرات بدون طيار على أهداف البنية التحتية فى كييف.
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