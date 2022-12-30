ارتفاع ضحايا حريق فى فندق بكمبوديا إلى 19 قتيلا و60 مصابا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق - الذى تم إخماده عقب أكثر من 12 ساعة - بعدما يستأنف رجال الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا الذين لا زالوا محاصرين، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين من عدة جنسيات بما فى ذلك التايلاندية والصينية والماليزية والفيتنامية والكمبودية.

وكانت تايلاند قد قامت أمس الخميس بإرسال سيارات إطفاء من أجل المساعدة فى إخماد الحريق الذى نشب فى فندق وكازينو "جراند دايموند سيتى" ببلدة "بويبت" الواقعة على الحدود، وذلك بناء على طلب من السلطات الكمبودية.