جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحريق - الذى تم إخماده عقب أكثر من 12 ساعة - بعدما يستأنف رجال الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا الذين لا زالوا محاصرين، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين من عدة جنسيات بما فى ذلك التايلاندية والصينية والماليزية والفيتنامية والكمبودية.
وكانت تايلاند قد قامت أمس الخميس بإرسال سيارات إطفاء من أجل المساعدة فى إخماد الحريق الذى نشب فى فندق وكازينو "جراند دايموند سيتى" ببلدة "بويبت" الواقعة على الحدود، وذلك بناء على طلب من السلطات الكمبودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا حريق فى فندق بكمبوديا إلى 19 قتيلا و60 مصابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.