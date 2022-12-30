كييف: الطائرات الأوكرانية شنت 12 غارة على القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية، أصدرت هيئة الأركان الأوكرانية، بيانًا قالت فيه: "أطلقت القوات الروسية صواريخ كروز الجوية والبحرية، وكذلك صواريخ «إس 300» الموجهة المضادة للطائرات، على الطاقة والبنية التحتية المدنية فى المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية لـ أوكرانيا".

واستنادًا إلى لبيانات الهيئة فقد "تم استخدام 69 صاروخا من صواريخ كروز، أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية 54 منها".

وقالت هيئة الأركان إن "القوات الروسية تواصل استخدام شبكة مرافق الرعاية الصحية المدنية فى الأراضى التى استولت عليها لمعالجة الجرحى من الجنود الروس ومرتزقة الشركات العسكرية الخاصة".

وتابعت: "الطائرات الأوكرانية شنت 12 غارة على مناطق تمركز فيها الروس وضربت موقع منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الروسية، وأن القذائف الصاروخية والمدفعية للقوات الأوكرانية أصابت خلال اليوم الحالى أربعة مراكز قيادة وثلاث مناطق تمركز للقوات الروسية".