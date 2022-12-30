الرئيس الأمريكى ينعى بيليه بكلمات مؤثرة

جدة - نرمين السيد - ونشر بايدن عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بـ "بيليه" وهم يتحدثان فى أحد المدرجات خلال مباراة لكرة القدم.

وكتب بايدن: "بالنسبة لرياضة تجمع العالم معًا بشكل لا مثيل له، فإن صعود بيليه من بدايات متواضعة إلى أسطورة كرة القدم هو قصة لما هو ممكن.

وتابع: "اليوم، أنا ومشاعر جيل مع عائلته وكل من أحبوه".

جدير بالذكر، أن بيليه توفى أمس الخميس عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كان يعانى منه منذ سنوات، كما كان يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل فى القلب والكلى.