الشيشان تقبل اعتذار الفاتيكان عن تصريحات البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال قديروف: "يسعدنا أنهم أدركوا خطأهم واعتذروا. نقبل اعتذارهم، لكننا نقول للجميع: لا تهينوا الشيشان.. نحن مسؤولون عن ذلك".

وكان قد انتقد البابا فرنسيس مشاركة قوات من الشيشان وبورياتيا، فى العملية العسكرية لـ روسيا بـ أوكرانيا، واصفًا إياهم بأنهم "أقسى" جزء من القوات الروسية، مما أثار غضبا شعبيا قويا فى كل من هذه المناطق وفى روسيا بشكل عام.

وأعرب المبعوث الروسى لدى الفاتيكان ألكسندر أفدييف عن سخطه وقدم احتجاجا إلى السلك الدبلوماسى للكرسى الرسولى.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية فى ديسمبر الجارى، أنها تلقت اعتذارا رسميا من الفاتيكان عن تصريحات البابا فرنسيس حول الشيشان وبورياتيا، مضيفة أن الحادث انتهى. ووصف رئيس بورياتيا أليكسى تسيدينوف اعتذار الفاتيكان بأنه لفتة قوية.