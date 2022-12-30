ارتفاع ضحايا العاصفة الثلجية فى الولايات المتحدة إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، قال مسؤولون إن عدد قتلى العاصفة الشتوية العنيفة التى اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال عيد الميلاد ارتفع إلى 61 على الأقل يوم الخميس.

وقال مارك بولونكارز، المدير التنفيذى فى مقاطعة إيرى بـ نيويورك، إنه تم الإبلاغ عن حالتى وفاة أخريين فى منطقة غرب الولاية التى تحملت العبء الأكبر من العاصفة التاريخية، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 39.

تشمل مقاطعة إيرى مدينة بوفالو التى ضربها الجليد، حيث حدثت معظم الوفيات.

وأضاف بولونكارز إنه تم العثور على 17 من 39 ضحية فى الخارج، و11 كانوا فى منازل، و4 فى سيارات، وتوفى أربعة أثناء التجريف أو تساقط الثلوج، وثلاثة نتيجة عدم قدرة المستجيبين للطوارئ على الوصول إليهم فى الوقت المناسب.

تم الإبلاغ عن تسع وفيات فى حوادث السيارات المرتبطة بالعواصف فى ولاية أوهايو الغربية الوسطى مع وفيات متفرقة فى ست ولايات أخرى على الأقل.

مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج، أعرب المسؤولون فى نيويورك عن مخاوفهم بشأن الفيضانات، لكن المدير التنفيذى للمقاطعة قال "لا يبدو أنه سيكون سيئًا".

قال بولونكارز: "لحسن الحظ، يبدو أن الفيضانات ستكون ضئيلة"، مشيرًا إلى أنه تم إعادة الكهرباء إلى جميع سكان المحافظة.

كما تسببت العاصفة فى درجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد فى ولايات مثل تكساس وفلوريدا وتسببت فى حدوث فوضى فى المطارات، مع تأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية.