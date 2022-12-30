العالم اليوم - الرئيس البرازيلي يعين 11 امرأة في حكومته الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 08:26 صباحاً - استكمل الرئيس البرازيلي المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تشكيل حكومة البلاد الجديدة، أمس الخميس، بتعيين آخر 16 وزيرا، قبل 3 أيام فقط من أداء اليمين الدستورية.

وكالمتوقع اختار لولا ناشطة غابات الأمازون مارينا سيلفا وزيرة للبيئة، كما أعلن أن وزيرة التخطيط القادمة ستكون سيمون تيبيت، منافسته السابقة التي تحولت إلى حليفة مهمة خلال حملته الانتخابية.

كما ستقود امرأة من السكان الأصليين، هي سونيا غواجاجارا، أول وزارة على الإطلاق للسكان الأصليين في البلاد.

اجمالا عين لولا دا سيلفا 11 امرأة في حكومته المستقبلية التي ستتولى مناصبها في العام الجديد - في عدد قياسي لوزيرات أكثر من أي حكومة سابقة، وفقا للأسوشيتد برس.

وقال لولا، الذي أمضى أسابيع في اختيار جميع وزراء الحكومة البالغ عددهم 37، "بعد الكثير من العمل.. وبعد الكثير من التوترات والمناقشات والمداولات والتعديلات.. انتهينا من اختيار المستوى الأول من الحكومة".

للفوز في انتخابات محكمة بشكل خاص ضد شاغل المنصب جايير بولسونارو تعين على الزعيم اليساري البحث عن حلفاء خارج حزب العمال الذي أسسه قبل 4 عقود، واعدا بتشكيل "جبهة عريضة" ضد اليمين المتطرف.