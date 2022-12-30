القاهرة الإخبارية: موسكو تنتقد محاولات أوكرانيا لطرد روسيا من مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن موسكو انتقدت الدعوات التى تطلقها أوكرانيا لإبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولى، واصفة إياها بأنها غير واقعية وليس لها أساس فى القانون الدولى.





ووفقًا لوكالة "تاس"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى للتعليق على محاولات أوكرانيا لطرد روسيا من المجلس الأمن: "من المثير للاهتمام الاستماع إلى تلك المقترحات، يبدو الأمر وكأنه قراءة بعض الأعمال الروائية.. لا علاقة لها بالقانون الدولى أو الواقع أو الدبلوماسية".

وأضافت زاخاروفا أن أوكرانيا لكى تؤكد أن روسيا ليس لها الحق فى عضوية مجلس الأمن، استخمت منطقا ملتويًا، إذ زعمت أن موسكو لم تخضع للإجراءات القانونية للحصول على هذا الوضع.

وكان وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، قد أعلن فى 20 ديسمبر الحالى، إن بلاده تعد خطوات رسمية لتجريد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولى. معترفًا فى الوقت ذاته بأن بدء العملية لن يكون سهلاً.

وعلق وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، عدة مرات على تصريحات "كوليبا" قائلًا إنه من المستحيل سحب عضوية روسيا فى مجلس الأمن الدولى.

ومن جهتها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير فى مؤتمر صحفى يوم 15 ديسمبر، أن الولايات المتحدة أيضًا لا يمكن أن تغير قواعد الأمم المتحدة لتجريد روسيا من مقعدها فى مجلس الأمن الدولى.