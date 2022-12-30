العالم اليوم - البرازيل تنعى بيليه بالحداد الرسمي ثلاثة أيام

انتم الان تتابعون خبر البرازيل تنعى بيليه بالحداد الرسمي ثلاثة أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد (...) في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه" إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال بولسونارو إنّ بيليه "حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح".

من جهته، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلاً على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 مثله".

وتابع لولا الذي يتسلّم مهماته الرئاسية الأحد "قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل... لم يلعب فحسب، بل قدّم عرضاً شاملاً"، مؤكداً أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة. وأضاف "شكرا لك بيليه".