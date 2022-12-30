مسؤول أوكرانى: الروس يقصفون منطقة دنيبروبتروفسك براجمات الصواريخ

جدة - نرمين السيد - وكتب لوكاشوك عبر تلجرام أنه "خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، قصفت القوات الروسية منطقة نيكوبول.. استهدفت قذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مجتمعات نيكوبول وبوكروفسك وشيرفونوهراد"، موضحًا وأوضح أنه لم تقع أى إصابات.
وفى مناطق أخرى من دنيبروبتروفسك، كان الوضع هادئا خلال النهار. وبحسب لوكاشوك، فقد عاد استقرار التيار الكهربائى فى المنطقة. لكنه دعا السكان إلى عدم نسيان مسألة توفير الطاقة، لأن الوضع فى نظام الكهرباء لا يزال صعبا.
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