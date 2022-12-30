العالم اليوم - ميسي ونيمار ورونالدو.. عالم الكرة المستديرة ينعى بيليه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 02:18 صباحاً - أشاد عالم الكرة المستديرة بالأسطورة البرازيلي بيليه الذي توفي عن عمر 82 عاماً الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

كتبت ابنة "الملك" كيلي ناسيمنتو على انستغرام من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام". بيليه "جعل كرة القدم فنًا"، كتب على إنستغرام نيمار وريثه في المنتخب البرازيلي.وأضاف "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا (...)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة "ملك" كرة القدم وهو يرتدي التاج. بدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تويتر "ارقد بسلام"، في اشارة إلى رحيل بيليه. من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكداً أن "إرثه لن ينسى أبدا".

كتب مبابي باللغة الإنجليزية على تويتر معلقاً على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبداً، ارقد بسلام أيها الملك". كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على انستغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين" و"مرجع في الأمس، واليوم وغداً"، معبراً عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً".وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "العاطفة التي لطالما أبدتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة". زعماء العالم ينعون بيليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول: اللعبة، الملك، الخلود. الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: كان بيليه أعظم من أنجبت كرة القدم على الإطلاق. وباعتباره أحد أشهر الرياضيين في العالم، فقد فهم قوة الرياضة في التقريب بين الناس. مشاعرنا مع أسرته وكل من أحبه وأعجب به .

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