أول تعليق من بيلاروسيا على إطلاق صاروخ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - عبرت بيلاروسيا، أمس الخميس استنكارها إطلاق أوكرانيا صاروخًا من طراز S-300، والذى أسقطته قوات الدفاع الجوى البيلاروسية فى المجال الجوى للبلاد واصفة ذلك بأنه "خطير للغاية".





ووفقًا لوكالة أنباء "بيلتا نيوز" البيلاروسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولى جلاز، إن الحادث خطير للغاية ومشيرًا إلى أن بلاده تنظر إلى هذه القضية بمنتهى الجدية". يُشار إلى أن الدفاعات الجوية فى بيلاروسيا أسقطت صاروخًا من طراز S-300 تم إطلاقه من أوكرانيا صباح أمس الخميس، وسقطت حطام الصاروخ بالقرب من قرية جورباخا فى منطقة بريست.

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