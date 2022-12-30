العالم اليوم - بين الأسود والذهبي.. جنازة بيليه في مسرح أحلامه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 ديسمبر 2022 01:20 صباحاً - انتهت رحلة الأسطورة البرازيلية بيليه مع كرة القدم، لكنه سيعود في ظهوره الأخير إلى الملعب الفريق الذي حقق معه كل الأحلام، ليوجه له الجمهور التحية الأخيرة.

نادي سانتوس البرازيلي الذي حظي بانضمام بيليه إلى صفوفه ليصنعا معا التاريخ، فاجأ الجميع ببدء تجهيز مراسم جنازة بيليه منذ أيام، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن وفاة أسطورة البرازيل. وداع أخير سيعود بيليه إلى ملعب أوربانو كالديرا (ملعب نادي سانتوس) في نعش ذهبي، ليستقر في منتصف الملعب في ظهور أخير لبيليه قبل أن يوارى جثمانه الثرى .

سيتم فتح الملعب لحضور الجماهير بالسعة الكاملة من أجل توجيه التحية الأخيرة لأسطورة النادي وكرة القدم بشكل عام .

النعش الذهبي الذي خصص لجنازة بيليه يحمل صورته عندما كان شابا يحمل كأس العالم في قبضة يده بعد أن أسقط كل المنافسين في طريق البرازيل، في مشهد تكرر ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 .

ملعب أوربانو كالديرا سيتشح بالسواد في الجنازة، وسيقوم النادي بوضع تاج ذهبي على قميص تخليدا لذكرى اللاعب الأسطوري الراحل .

جماهير سانتوس وإدارة النادي تلقب بيليه بـ"الملك" وهو سبب وضع التاج على قميص الفريق بعد الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة للتنفيذ.

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