الجيش الأمريكى: مقاتلة صينية اقتربت بشكل غير آمن من مقاتلة أمريكية 21...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:37 مساءً - أعلن الجيش الأمريكى اليوم أن مقاتلة صينية اقتربت بشكل غير آمن من مقاتلة أمريكية يوم 21 ديسمبر فوق بحر جنوب الصين، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كافاى اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش الصينى تستهدف قوات "استقلال تايوان" الانفصالية والتدخلات الخارجية، بهدف الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضى الصينية.

جاءت هذه التصريحات تعقيبا على بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية التايوانية جاء فيه أن "التهديدات العسكرية من الصين أصبحت خطيرة بشكل غير مسبوق نظرا لأن عدد الطائرات العسكرية "التى تنتهك منطقة تحديد الدفاع الجوى" لتايوان قد ارتفع بمقدار خمس مرات منذ عام 2020، وأنها تعتقد أن الصين ستجد المزيد من الأعذار "لتكرار الهجمات على تايوان".

وقال تان "إن مثل هذه الأعمال العسكرية للجيش الصينى ستستمر أينما كان هناك أناس ينسون تراثهم ويخونون وطنهم الأم ويسعون إلى تقسيم البلاد"، وفقا لما أورده موقع "تشاينا ميليتاري" الإخباري العسكري الرسمي للقوات المسلحة الصينية.

ودعا المتحدث الصيني سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان إلى مواجهة التاريخ والواقع والتعرف على الاتجاه السائد لإعادة التوحيد الوطني وما يتمناه المواطنون، والتفكير في أخطائها في السعي إلى استقلال تايوان من خلال التماس الدعم الأجنبي أو اللجوء إلى استخدام القوة، ومن خلال إثارة المواجهة عبر المضيق وتعريض العلاقات عبر المضيق للخطر.

كما شدد تان على أن حماية السيادة الوطنية والتصدي لقوات "استقلال تايوان" الانفصالية هو واجب مقدس للجيش الصيني، مؤكدا أن الجيش لم يتوان أبدا في التدريب والتمرين على الاستعداد القتالي، وأنه مستعد لسحق أي شكل من أشكال المخططات الانفصالية لاستقلال تايوان ومحاولات تدخل القوى الخارجية.