العالم اليوم - بيليه سحر حتى أساطير كرة القدم.. ماذا قالوا عنه؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - سحر الراحل بيليه الجماهير ومحترفي كرة القدم على حد سواء، بأدائه الذي كان من الخيال، فسبق عصره ليقترن اسمه باللعبة الشعبية في شتى أنحاء العالم.

ويظهر الإعجاب بقدرات بيليه من التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم على مر السنين، وأظهروا فيها مدى تواضع قدراتهم في مواجهته، ومن هؤلاء: نقل عن اللاعب والمدرب الألماني فرانز بيكنباور: "بيليه هو أعظم لاعب في كل العصور. لقد احتل الصدارة لمدة 20 عاما، وكل الآخرين مثل مارادونا وكرويف وبلاتيني، يحتلون مرتبة أدنى منه. لا توجد مقارنة مع بيليه.

أما النجم الفرنسي جوست فونتين فقال: "عندما رأيت بيليه يلعب شعرت بأنه يفترض علي اعتزال اللعبة". الهولندي يوهان كرويف، أحد أبرز اللاعبين الذين مروا في تاريخ اللعبة فقال، إن بيليه هو لاعب كرة القدم الوحيد الذي تخطى حدود المنطق على أرض الملعب فيما يفعله.

أما النجم الهنغاري فيرينتش بوشكاش فقال: "أرفض تصنيف بيليه كلاعب. إنه أعلى من ذلك".

وبدوره، قال النجم الإنجليزي بوبي تشارلتون، هداف كأس العالم 1966، إن كرة القدم خُلقت من أجل هذا اللاعب الساحر.

النجم البرازيلي زيكو: الجدل حول مَن هو لاعب القرن سخيف. هناك إجابة واحدة محتملة: بيليه. إنه أعظم لاعب في كل العصور"

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