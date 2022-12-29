«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا بعنوان: «2022.. عام تساقط طيور الظلام»

وأضاف: "القوات الأمنية متأهبة لصد أى هجمات إرهابية محتملة، مع صعود اليمين وتمدد الإرهاب المتطرف فى القارة التى تشهد حربًا وحصادًا مرًا فى 2022، وحصدت الجهود العاليمة لمكافحة الإرهاب خلال العام 2022 رؤوس التنظيمات الإرهابية ومنابعها من الجماعات المتطرفة حول العالم".
وتابع: "استراتيجية قطع رؤوس التنظيمات الإرهابية ثبت فعاليتها فى بعض الحالات ودعمتها ضربات السماء لأوكارهم ومعاقلهم، ليغيب الموت قادة بعض التنظيمات فى منفاهم الاختيارى وتساقطت طيور الظلام وسط ضباب التطرف وتشرذم جماعتهم إلى جبهات متصارعة على موارد التنظيم والعمالة لمشغليهم لا لأوطانهم".
واستطرد: "هكذا كان العام 2022 موعد تفكك التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد عشر سنوات على صعوده فى غفلة من حركة التاريخ".
وذكر: "غارات أمريكية تستهدف زعيم داعش فى سوريا والعراق وضربات تقتل قادة التنظيم الساعين لموارد غرب إفريقيا، بينما يخرج الانسحاب الأمريكى المرتبك من أفغانستان ليسعى تنظيم القاعدة إلى العودة من جديد قبل أن يلقى مصير سلفه فى صيف هذا العام".
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