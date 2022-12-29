رمضان أبوجزر لـ«القاهرة الإخبارية»: أعداد المهاجرين العرب تأثرت بالإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للأبحاث، إن أعداد المهاجرين واللاجئين من الدول العربية والإسلامية تأثرت بالنشاطات الإرهابية، وتعرض جزء كبير منهم لظلم كبير خاصة بعد تعرض بعض العواصم والمدن الأوروبية لعمليات إرهابية مثل تفجريرات بروكسل والمترو وهجمات باريس الانتحارية، والهجمات التى تعرضت لها بعض المدن الألمانية والإسبانية.





وأضاف "أبو جزر" خلال مداخلة مع الإعلامى كمال ماضى، ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية": "فى البداية كان هناك جهل كبير لدى الأجهزة الأمنية الأوروبية للتفريق بين الفكر الإرهابى والتطرف، وبين الخلايا الإرهابية، وكانت فقط المعلومة تحتكرها الاستخبارات البريطانية التى كانت تتعامل بمقايس مختلفة تمامًا عن باقى الدول الأوربية". وتابع: "وكان هناك خطأ كبير شائع فى معظم الدول الأوروبية أن بعض الجماعات الإسلامية مثل الإخوان تمثل النظام الوسطى، ولكن بعد العمليات الإرهابية التى أصابت هذه العواصم بدأت الأجهزة الأمنية تطور من أدائها وتستعين بخبراء لديهم خبرة وعمل فى المجال الدينى، أهل هذه القيادات السياسية لاتخاذ قرارات واضحة بمتابعة هذه الجماعات".

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