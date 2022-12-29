دبلوماسى أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا ليست جاهزة لأى خطوات للسلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سيهيدا" خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتى، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 5 شروط من خطة السلام مهمة منذ بداية المفاوضات الفعلية للسلام، أهمها انسحاب القوات الروسية من كامل الأراضى الأوكرانية بما فيها القرم.

وتابع: "هناك طلب بدفع تعويضات على هذه الحرب الروسية على أوكرانيا، ومحاكمة مجرمى الحرب، وكذلك توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا لعدم حدوث ذلك فى المستقبل، وروسيا ليست جاهزة لأى خطوات فعلية للسلام، وتعلن أن هدف هذه العملية إزالة الأسلحة من أوكرانيا لكن ما حدث عكس ذلك تمامًا".

واستطرد: "نحن نرحب بأى وساطة ناجحة، من أى جهة أو أى دولة، ولكن يوجد هناك نقاط عمل ومجموعات عمل من طرف الروس والأوكران، للحديث البسيط عن الموضوعات التى تهم الطرفين سواء المواضيع الإنسانية وتبادل الأسرى، وهناك نقاط تواصل موجودة، ولكن المحادثات السياسية النهائية غير ممكنة فى الوقت الحالى وروسيا لم تبد نية إجرائها عمليًا".