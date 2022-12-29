بايدن بعد تنصيب نتنياهو: سنعارض السياسات التى تهدد حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الولايات المتحدة تهدف إلى مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل الجديدة، التى يقودها بنيامين نتنياهو، على تحقيق السلام فى المنطقة، بما يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين.





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