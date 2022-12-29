العالم اليوم - أرقام مذهلة تروي قصة "الملك"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - رحل نجم كرة القدم البرازيلية، بيليه، الخميس عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة رياضية جعلته واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم، إن لم يكن الأعظم.

وخلال مسيرته الرياضية بين عامي 1956 و1977، سجل بيليه، أرقاما قياسية، لم يتكمن من جاء بعده من تحطيمها كلها مثل فوزه في كأس العالم 3 مرات. الألقاب والسجل مع الأندية: كأس الانتركونتيننتال (1962، 1963).

كأس ليبرتادوريس (1962، 1963).

بطولة ولاية ساو باولو البرازيلية: (1956، 1958، 1960، 1961، 1962، 1964، 1965، 1967، 1968، 1969، 1973).

هدّاف بطولة ولاية ساو باولو 11 مرة: 1957 (سجل 17 هدفا)، 1958 (58 هدفا)، 1959 (45 هدفا)، 1960 (33 هدفا)، 1961 (47 هدفا)، 1962 (37 هدفا)، 1963 (22 هدفا)، 1964 (34 هدفا)، 1965 (49 هدفا)، 1969 (26 هدفا)، 1973 (11 هدفا).

بطل كأس البرازيل (1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1968).

دوري كرة القدم الأميركي الشمالي (1977). مسيرته والألقاب مع المنتخب البرازيلي: خاض 92 مباراة سجل خلالها 77 هدفا.

بدأ مسيرته الدولية في السابع من يوليو 1957 ضد الأرجنتين (1-2)، وأنهاها في 18يوليو 1971 ضد يوغوسلافيا (2-2).

أحرز لقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962، و1970).

نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية (1959). التكريمات الفردية:

اختارته اللجنة الأولمبية الدولية "رياضي القرن" في العام 199.

اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "لاعب القرن" في العام 2000.

منح جائزة الكرة الذهبية الفخرية في العام 2014. أرقام قياسية:

الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات كلاعب.

أصغر لاعب يسجل هدفا في مباراة نهائية لكأس العالم (عن عمر 17 عاما في مونديال السويد 1958).

1281 هدفا في مسيرته في 1363 (بحسب احصاءات فيفا).

الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي بالتساوي مع نيمار (77 هدفا).

عدد الأهداف في عام ميلادي واحد (127 هدفا في العام 1959).

الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة (ثمانية في فوز سانتوس على بوتافوغو بنتيجة 11-صفر في نوفمبر 1964).

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أرقام مذهلة تروي قصة "الملك" .. في رعاية الله وحفظة