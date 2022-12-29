تونس.. ضبط 6 أشخاص من منظمى عمليات الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى إن فرقة الإرشاد البحرى بجربة بمشاركة دورية تابعة لمركز الحرس البحرى بأجيم، قامت بإلقاء القبض على 6 أشخاص من منظمى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، بتهمة تشكيل خلية لمساعدة الأفراد على اجتياز الحدود بشكل غير شرعى وتعريض حياة المواطنين للموت.

وأشار المتحدث إلى أن الإدارة العامة للحرس الوطنى تواصل سعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتشدد حرصها على مقاومة العناصر الضالعة فيها بالتنظيم والإعداد لها.