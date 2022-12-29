انفجار بولاية نيجيرية يؤدى بحياة 4 أشخاص قبيل زيارة بخارى

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية عن عدد من السكان قولهم إن الانفجار نتج عن قنبلة زرعت فى منطقة أدافى الحكومية المحلية، إلا أن الشرطة لم تؤكد بعد عدد الضحايا بالتحديد.
وأضافوا أن الانفجار وقع بالقرب من بوابة مدخل قصر الأمير، قبل حوالى 30 دقيقة من زيارة بخارى للمنطقة، إلا أنه لم يلغ زيارته لتشغيل المستشفى المرجعى "أوكين" الذى يبعد أقل من كيلومتر واحد عن قصر الأمير.
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