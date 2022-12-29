بولندا تسجل 803 إصابات جديدة بكورونا و6 وفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 08:33 مساءً - سجلت بولندا 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و366 ألفا و622، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و481.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و881 ألفا و999 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.