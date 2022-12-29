بوتين يعيّن مدعين عموم فى مناطق أوكرانية ضمتها روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 08:33 مساءً - عين الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/ مُدعين عموم في المناطق الأوكرانية الأربع التى ضمتها روسيا مؤخرا، جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتى خيرسون و زابوروجيا.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - فى بيان اليوم - أن بوتين أصدر اليوم مرسوما يقضي بتعيين جليب ميخائيلوف مدعيا عاما لجمهورية لوجانسك الشعبية، وكيريل أوسيبشوك مدعيا عاما لمقاطعة زابوروجيا، وأندريه بيتروف مدعيا عاما لمقاطعة خيرسون، وأندريه سبيفاك مدعيا عاما لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار الكرملين إلى أن تعيين هؤلاء الأشخاص يستمر لمدة خمس سنوات.

من ناحية أخرى، تعتزم روسيا بدء اختبارات غواصة الصواريخ الباليستية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" في يونيو 2023، حسبما أفادت قناة "روسيا 24" اليوم الخميس.

وأوضحت القناة الإخبارية أن بناء الغواصة انتهى في وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار جميع أنظمة أسلحة الغواصة خلال التجارب.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.

وجاءت تصريحات بوتين اليوم خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.

وأضاف بوتين،: "أؤكد أننا سنزيد وتيرة وحجم بناء السفن من مختلف الأنواع، وتجهيزها بأحدث الأسلحة، وإجراء التدريبات العملياتية والقتالية للبحارة، مع مراعاة الخبرة المكتسبة، بما في ذلك من العملية العسكرية الخاصة، والقيام بكل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا بشكل موثوق، وحماية مصالحنا الوطنية في محيطات العالم".

كما شارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي، وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".