العالم اليوم - أنقذ جدته من السقوط المخيف.. فيديو للطفل "البطل"

انتم الان تتابعون خبر أنقذ جدته من السقوط المخيف.. فيديو للطفل "البطل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 08:26 مساءً - تصرف طفل صغير على نحو شجاع للغاية، عندما أنقذ جدته من موقف خطير كاد يؤدي إلى إصابتها بجروح خطيرة وربما مقتلها، في حادثة جعلت من الطفل بطلا في نظر كثيرين.

ورصد شريط فيديو صورّت كاميرا المراقبة الحادثة التي وقعت في الصين في 20 ديسمبر الجاري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الفيديو: "إنها لحظات مدهشة، تمكن فيها طفل صغير من إنقاذ جدته من سقوط خطير".

وكانت الجدة تلعب مع حفيدها رياضة تنس الريشة، عندما استقرت واحدة منها فوق مدخل المنزل.

وأظهر الفيديو الجدة فوق سُلم عند مدخل البيت وتريد الصعود إلى السطح لاسترداد الريشة، لكن السُلم وقع فجأة، فبقيت الجد معلقة في الهواء.

وفي الأثناء، هب الطفل الصغير لنجدة التي طلبت مساعدته حيث أعاد رفع السُلم الأطول منه ثلاث أضعاف، مما أنقذ حياتها.

وفي البداية، صرخ الطفل بأنه لا يمكنه رفع السُلم، لكنه تمكن من الأمر في نهاية المطاف.

ونشر الفيديو أولا في موقع Douyin، وهو النسخة الصينية من تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة.

ولم يعرف أين وقعت هذه الحادثة بالتحديد في الصين.