روسيا: النرويج انتهكت معاهدة سبيتسبرغن

روسيا: النرويج انتهكت معاهدة سبيتسبرغنأعلنت الخارجية الروسية عدم قبول موسكو بشكل قاطع النهج التمييزي للسلطات النرويجية لتشديد عمل المنظمات الروسية في سفالبارد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لها اليوم: "لقد شددت السلطات النرويجية في الآونة الأخيرة شروط عمل المنظمات الروسية في أرخبيل سبيتسبيرغن وفي مياهه، في انتهاك مبادئ وأحكام معاهدة سبيتسبرغن لعام 1920"، وفقاً لروسيا اليوم.

وأضافت زاخاروفا :" وتؤثر بالفعل على جميع المجالات الرئيسية التي يقوم عليها الوجود الروسي طويل الأمد في الأرخبيل، ويتم تنفيذه بما يتفق تماما مع القانون الدولي فيما يتعلق بتعدين الفحم والسياحة والعلوم".

وتابعت زاخاروفا:" إن مثل هذا النهج التمييزي غير مقبول بشكل قاطع، والموقف الروسي مع الحجج المناسبة قد تم تقديمه إلى الجانب النرويجي مرارا وتكرارا من خلال القنوات الرسمية".

ووفقا لزاخاروفا، فإن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها المشروعة للوجود الروسي في أرخبيل سفالبارد، والسعي لاحترام حقوق المنظمات المحلية، بما في ذلك ممثلي العلوم، ووصولهم دون عوائق إلى سفالبارد للقيام بأنشطتهم المشروعة استنادا إلى معاهدة 1920