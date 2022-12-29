أوكرانيا.. مقتل شخصين وإصابة آخر فى هجمات روسية بمنطقة خاركيف

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة "خاركيف" أوليه سينيهوبوف، اليوم الخميس، مقتل شخصين على الأقل فى هجمات روسية استهدفت المنطقة الواقعة شمال شرق أوكرانيا.





وقال سينيهوبوف حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن أحد الضحايا توفى فى سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى، مضيفًا أن شخصا واحدًا على الأقل يتلقى حاليًا العلاج اللازم من الإصابات التى لحقت به جراء الهجمات التى استهدفت جميعها مرافق البنية التحتية الحيوية على حد قوله.

واستهدفت الصواريخ الروسية عدة مدن أوكرانية فى وقت سابق، اليوم الخميس، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية المدنية وانقطاع التيار الكهربائى وإمدادات المياه عن العديد من المناطق.