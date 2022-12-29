الإعلام الحربى الأوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: إسقاط 45 صاروخًا روسيًا

جدة - نرمين السيد - قال غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى، إنه فى تمام السابعة صباحًا بتوقيت كييف، سمع دوى صافرت الإنذار فى جميع الأراضى الأوكرانية، ما أدَّى إلى إسقاط 54 صاروخًا روسيًا.





وأضاف "مناف"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك قرابة 11 طائرة مٌسيرة اُستهدفت، وفق ما تداولته وسائل الإعلام الحربى الأوكرانى وهيئة الأركان العسكرية الأوكرانية. وأوضح عضو هيئة الإعلام الحربى، أن بعض الصواريخ الروسية تمكنت من تحقيق أهدافها، وضربت البنية التحتية فى كييف ومناطق أخرى. وأكد "مناف"، أن المناطق الجنوبية هى الأخرى تشهد معارك ساخنة، إذ أعلن الحاكم العسكرى لمنطقة أوديسا استهدافه 12 صاروخًا كانت تنوى استهداف مناطق بعينها. وذكر أنه منذ ما يقارب من نصف ساعة أسقط الدفاع الجوى بعضًا من الصواريخ، وصدَّ بعض الهجمات الصاروخية القادمة من البحر الأسود.

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