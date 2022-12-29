بريطانيا تحت الضغط.. بنوك الطعام تستغيث وتطالب الحكومة بالدعم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الصحف البريطانية، وجه مديرو بنوك الطعام فى البلاد، تحذيرا لحكومة ريشى سوناك، من أن "تسونامى الحاجة" قد يدفعهم إلى رفض استقبال الأسر الجائعة، حيث تنخفض التبرعات، فى وقت يتزايد طلبات المساعدة فى مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها شبكة المعونة الغذائية المستقلة التى تضم 550 مجموعة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة - أن 91% من بنوك الطعام قد شهدت طلبا أكبر هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضى.