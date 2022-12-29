«نتنياهو» يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وصادق الكنيست الإسرائيلى بالأغلبية على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى. وصوّت 64 نائبًا إسرائيليًا بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو، وعارضها 54 نائبًا.

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