أوكرانيا: الحياد بشأن الوضع فى كييف بمثابة انحياز لروسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تغريدة له فى حسابه على موقع "تويتر"، حيث صرح الوزير بأن "التظاهر بالحياد هو بمثابة انحياز لروسيا".

وكان كوليبا قد صرح منذ أيام بأن كييف تهدف إلى عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل، ويفضل أن تكون فى مقر الأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو جوتيريش كوسيط محتمل، إلا أنه اشترط أولا "إجراء محاكمات جرائم الحرب فى محكمة دولية".

من جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مبادرة "قمة السلام" بأنها فكرة مجنونة، وليست سوى حيلة أخرى للعلاقات العامة من قبل واشنطن.