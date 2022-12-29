هونج كونج: شرط اليابان لتخفيف قيودها على الرحلات الجوية «غير معقول»

جدة - نرمين السيد - قالت حكومة هونج كونج، اليوم الخميس، إن شرط اليابان حتى تسمح لرحلات الركاب القادمة من المدينة بالهبوط فى ثلاثة مطارات أخرى، وهى هوكايدو وفوكوكا وأوكيناوا، ألا يكون هناك مسافرين قد وصلوا إلى البر الرئيسى للصين خلال الأيام السبعة السابقة، وهو شرط "غير معقول".





ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن مصادر بحكومة هونج كونج - لم تسمها - قولها إنه يمكن لرحلات شركات الطيران لديها أن تنقل الركاب إلى هونج كونج من المطارات فى اليابان، لضمان عودتهم السلسة و"التقليل إلى أدنى حد من تأثير تداعيات القيود على مسافرى هونج كونج".

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت أنها ستحد من الرحلات الجوية من هونج كونج وماكاو والصين إلى مطارى طوكيو، بالإضافة إلى أوساكا وناغويا اعتبارًا من غدا الجمعة. وجاء القرار خلال ذروة موسم السفر وقبل عطلة رأس السنة الصينية التى تبدأ فى 21 يناير المقبل.

وطلبت هونج كونج - أمس - من اليابان سحب قيود كوفيد -19 التى تسمح لرحلات الركاب من المركز المالى بالهبوط فقط فى أربعة مطارات محددة، قائلة إن القرار سيؤثر على حوالى 60 ألف مسافر.

جدير بالذكر أن الهند وإيطاليا وتايوان والولايات المتحدة تطلب إجراء اختبارات إلزامية لكوفيد على المسافرين من الصين بعد قرار بكين الشهر الماضى برفع سياسات عدم انتشار فيروس كورونا الصارمة التى غذت زيادة فى الإصابات فى جميع أنحاء الصين القارية.

وتسجل هونج كونج، التى يقيم بها أكثر من 7 ملايين نسمة، حوالى 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا، إلا أنها رفعت قيودها بشأن كورونا يوم الخميس الماضى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.