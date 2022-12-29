محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو ستشعل الصراع داخل إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف "العشرى" خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية": "الحكومة التى أعلن نتنياهو ترتيباتها فى الكنيسيت مُخيبة للأمال فى الداخل الإسرائيلى، وربما ترسل إشارات للدول الإقليمية وللمجتمع الدولى، أننا مقبلين على تصعيد داخل إسرائيل، وربما يكون هناك اشتباكات سياسية داخل إسرائيل، لأن ما حدث فى الكنيسيت أثناء التصويت قوبل بكثير من عواصف الجدل، وهناك حالة من الاحتقان داخل إسرائيل".

وتابع المحلل السياسى: "بالإضافة إلى سلسلة من التظاهرات أمام الكنيسيت من قبل اليسار والقوى الليبرالية التى ترى أنها حكومة عنصرية وحكومة حرب وتصعيد، وربما يكون هناك كثير من الجدل بشأن هذه الحكومة خاصة أن نتنياهو لم يتحدث عن إمكانية أن يكون هنامك تعايش سلمى داخل إسرائيل".

واستطرد: "نتنياهو شدد على أن أول بند على لائحة عمل هذه الحكومة هو النص على الاستعداد لمواجهة عسكرية مع إيران فى المرحلة المقبلة، وقال إن الجيش الإسرائيلى سيسعى إلى التفوق فى التعامل مع البرمنامج النووى الإيراني".