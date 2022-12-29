العالم اليوم - "عاصفة القرن" الأميركية.. ما تفسير قوتها التدميرية؟

انتم الان تتابعون خبر "عاصفة القرن" الأميركية.. ما تفسير قوتها التدميرية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 ديسمبر 2022 07:24 مساءً - ما تزال تداعيات عاصفة القرن المدمرة تلقي بظلالها على أميركا، إذ تحاول الولايات المنكوبة لملمة جراحها، نتيجة العاصفة الثلجية التي أسفرت عن مقتل العشرات في العديد من الولايات، معظمهم في مدينة بوفالو بولاية نيويورك .

أسفرت العاصفة الكبرى المصحوبة بثلوج كثيفة ورياح عاتية ودرجات حرارة دون الصفر في 48 ولاية، عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، وشل حركة الطيران والطرق البرية في العديد من الولايات الأميركية .

تجمدت الجثث في السيارات المطمورة بالجليد، والمنازل تحولت لكتل جليدية، لدرجة أن المشهد بدا وكأن الحياة تجمدت لوهلة، وبات الثلج يغطي كل شيء .

حجم الدمار المهول الذي خلفته العاصفة والتي تعد الأشد خلال القرن الحالي، طرح تساؤلات كبرى حول الأسباب الكامنة وراء كل هذه القوة التدميرية، وعن السر وراء تطرف أنماط الظواهر الطبيعية من أمطار وثلوج وعواصف رياحية وغبارية، وهل أن الأمر مرتبط فقط بتفاقم أزمة التغير المناخي العالمية، أم أن هناك عوامل أخرى؟

ماذا يقول الخبراء؟

يجيب الخبير المناخي وعضو الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، أيمن هيثم قدوري، في لقاء مع موقع "دوت الخليج":

هذه أقسى موجة شتوية تمر على أميركا منذ نحو ثلث قرن، وعلى الرغم من وجود مثيلات لهذه العاصفة، لكنها تعد الأعنف في شدتها وقوتها التدميرية وفي الأضرار التي خلفتها مقارنة بسابقاتها.

الشمس أم تغير المناخ ؟

بلا شك أن ما يحدث من انقلاب شتوي عنيف في شمال ووسط غرب العالم، هو من آثار ظاهرة التغير المناخي وتسارع وتيرة مراحله في السنوات العشر الأخيرة.

لكن الواقع أن التغير المناخي يأتي ثانيا ومكملا للسبب الرئيسي في تطرف الطقس الحاد وانخفاض درجات الحرارة، ولنواة المجرة ( الشمس ) هنا الدور الأبرز.

كيف؟

بحسب وكالة "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن 2020 هو العام الذي يمثل بداية الدورة الشمسية رقم 25، ومتوسط عمر الدورة الشمسية هو 11 عاما، حيث كانت أعداد البقع الشمسية الأقل عددا بالمقارنة مع أعدادها عند انطلاق الدورة الشمسية رقم 24 عام 2008، التي بدورها تعتبر رابع أقل الدورات كثافة منذ بدء التسجيل المنظم ابتداء من الدورة الشمسية الأولى في عام 1755، مما يعني بداية مرحلة انخفاض النشاط المغناطيسي الشمسي.

يعمل المجال المغناطيسي الشمسي بشكل مماثل للمجال المغناطيسي الأرضي (بضمنه طبقة الأوزون ) الذي يقي كوكب الأرض من الاشعاعات الجسيمية الشمسية الضارة، والمجال المغناطيسي الشمسي يحمي المجموعة الشمسية من الاشعاعات الجسيمية المجرية، والتي هي أعنف بكثير من مثيلتها الشمسية، بالتالي انخفاض نشاط المجال المغناطيسي الشمسي يعني ضعف درع المجرة ما يؤدي لتسرب الاشعاعات المجرية لسطوح كواكب المجموعة الشمسية، ومنها الأرض مسببا أضرارا وكوارث مناخية.

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