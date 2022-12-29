الكنيست الإسرائيلى يمنح الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - منح الكنيست الإسرائيلى اليوم الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو، بأغلبية 63 صوتا، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

ويؤدى نتنياهو اليمين الدستورية رئيسا للوزراء بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على حكومته.

يذكرأن، رئيس الوزراء الإسرائيلى المكلف بنيامين نتنياهو أعلن اليوم الخميس، تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلى كوهين، وزيرا للخارجية، حسبما نقل موقع "فرانس 24".

وأعلن نتنياهو تعيين كوهين في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها اليوم الخميس، فى تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء، تعيين عضو حزب الليكود تساحى هنجبي (65 عاماً) رئيساً لمجلس الأمن القومي في إسرائيل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وسبق أن شارك هنجبى بعدة حكومات سابقة من خلال توليه وزارات العدل والزراعة والصحة والنقل والأمن الداخلي والتعاون الإقليمي والاتصالات والبيئة.